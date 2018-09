Compie 17 anni la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, campagna promossa dalla Commissione europea per sensibilizzare i cittadini europei rispetto ai temi della mobilità e dei trasporti urbani.

Migliaia di partecipanti lo scorso anno alla Settimana della Mobilità Sostenibile

Lo scorso anno più di 2.500 città hanno partecipato alla campagna e hanno organizzato attività volte a favorire un cambiamento comportamentale positivo verso una mobilità urbana più pulita e più intelligente, testando nuove misure di trasporto e chiedendo l’opinione dei cittadini per valutarne il livello di coinvolgimento.

Gli eventi con Abbiateinbici

Dal 14 al 30 settembre anche Abbiateinbici partecipa alla SEM proponendo un insieme di eventi per invitare i cittadini a ripensare il modo in cui ci si muove in città. Comincia il 14 settembre con l’ormai tradizionale “censimento dei ciclisti”, al quale si affiancherà anche una valutazione del traffico complessivo in una zona “sensibile” della città; domenica 16, in collaborazione con l’associazione La salamandra, “Biciclettata: energia, inquinamento, ambiente”; in un giorno a sorpresa tra il 17 e il 21 settembre verrà dato un piccolo omaggio ai bambini della scuola primaria che andranno a scuola in bici; martedì 18 settembre serata dedicata al cicloturismo, nella quale 4 cicloviaggiatori illustreranno le loro esperienze in bici per il mondo; mercoledì 19 i nostri “ciclisti illuminati” pedaleranno per la città per ricordare a tutti che per avere salva la vita chi va in bici deve farsi vedere bene, infine domenica 30 settembre torna “Due ruote nei sapori d’autunno”, appuntamento imperdibile con la gastronomia del territorio organizzato dal “Nuovo albergo Italia” con la nostra collaborazione.