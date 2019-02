La storia di Babar regala sorrisi e consigli per crescere. Successo per il secondo appuntamento di Trul Junior al CinemateatroNuovo di Magenta.

Rami in scena

La rassegna per famiglie ha visto in scena la simpatia della compagnia “Rami, percorsi teatrali”, alle prese con la storia del celebre elefante Babar, domenica 17 febbraio. Un racconto a tratti esilarante, ma con tanti messaggi rivolti ai più piccoli e al loro percorso di crescita.

La storia di Babar

La storia dell’elefantino che lascia la foresta per la città, incontra nuovi amici, si innamora e torna da re a casa sua è piaciuta al pubblico numeroso. Poi merenda per tutti e arrivederci al 17 marzo con L’ottavo nano. In scena i padroni di casa di Ariel.