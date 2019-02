Tutti pazzi per la Super Luna, e in effetti così non l’avevamo mai vista.

La super Luna nei cieli della Valtellina

Il satellite terrestre ha dato spettacolo nella notte tra il 19 e 20 febbraio. Il disco lunare infatti nelle ultime ore si è presentata più grande e luminosa, una Super Luna appunto, un fenomeno dovuto alla inferiore distanza rispetto al nostro pianeta. Il perigeo, cioè nel punto di minima distanza dalla Terra, si è trovato a solo 356.761 chilometri, 30mila in meno del solito. Il nostro satellite dunque è risultato più grande di circa il 14% e con una luminosità incrementata del 30%.

Ecco una veloce selezione dei migliori scatti trovati sui social qualora ve la foste persa: