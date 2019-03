“Se l’obiettivo è collegare il Sud-Ovest della provincia a Milano, la risposta non può essere la superstrada Vigevano-Malpensa” così il Consigliere Regionale Massimo De Rosa, in merito alle dichiarazioni rilasciate dai sindaci di Robecco sul Naviglio, Ozzero, Abbiategrasso, Magenta e Vigevano in seguito all’incontro con i vertici Anas.

“La superstrada? Non è la risposta giusta”

“A quanto ci risulta la ricostruzione dell’incontro fatta dai sindaci, secondo la quale l’ipotesi di un progetto alternativo non sarebbe nemmeno presa in considerazione, è stata smentita da Anas stessa. Noi continuiamo a sostenere sia necessario sederci attorno a un tavolo e ragionare su quale possa essere la soluzione migliore per risolvere i problemi di traffico che affliggono i cittadini. Il territorio chiede un collegamento verso Milano, loro vogliono rispondere con una strada che a Milano non ci arriva. La stortura è evidente. Non solo, per non risolvere i problemi vogliamo devastare un intero territorio e sprecare soldi pubblici. Uno scempio che abbiamo il dovere di evitare” spiega il portavoce pentastellato.

“Non si perdono i fiannziamenti”

De Rosa insiste su un punto fondamentale: “Ridiscutere l’opera, non significa perdere i finanziamenti stanziati dallo Stato, come vorrebbe farvi credere chi non conosce l’argomento e lo cavalca a fini elettorali. Le risorse sono infatti stanziate per migliorare le infrastrutture, non sono quindi legate alla realizzazione della superstrada”, conclude De Rosa.