“La Tela”, niente offerte valide per la nuova gestione dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata a Rescaldina.

“La Tela”, ora nuovo bando

Nessuna offerta valida. E bando da rifare. E’ questo l’esito della procedura aperta per il comodato d’uso gratuito per la gestione de “La Tela”, l’immobile confiscato alla criminalità organizzata che si trova lungo la Saronnese. Come noto infatti l’ex villa era diventata un’osteria sociale. Poi si era verificati problemi e il vecchio gestore aveva deciso di non proseguire nella sua attività.

Da qui il bando per trovare una nuova gestione. Al quale ha partecipato un soggetto ma con un errore nella presentazione. Ora il Comune ci riproverà: il bando potrebbe essere già pubblicato venerdì 29 marzo oppure il successivo.

TORNA AL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE