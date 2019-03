La teologa Cettina Militello terrà un appuntamento il 22 marzo

L’incontro con Cettina Militello

Venerdì 22 marzo per i Quaresimali si terrà il secondo incontro “Ma liberaci dal male”. L’incontro sarà tenuto da una delle teologhe più importanti d’Europa, Cettina Militello, e il titolo della serata sarà “Ma liberaci dal male… del corpo: Gesù e le guarigioni”. L’appuntamento si terrà presso la chiesa di Santa Teresa alle 21.00 di venerdì 22 marzo.

Gli altri eventi

Il prossimo evento si terrà venerdì 29 marzo tenuto dall’arcivescovo mons. Mario Delfini per la via Crucis nella chiesa del Ss. Redentore. Venerdì 5 aprile, nella chiesa di San Giovanni: “Ma liberaci dal male… del cuore: amore, croce, morte e resurrezione” da fratel Ludwig Monti, monaco della Comunità di Bose. Infine venerdì 12 aprile celebrazioni a livello parrocchiale.

La vita della teologa

Cettina Militello ha insegnato ecclesiologia e mariologia presso l’Istituto San Giovanni per la Sicilia Occidentale, poi Facoltà Teologica di Sicilia. Dal 1990 ha insegnato a Roma ecclesiologia e mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum, antropologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, teologia della vita religiosa presso l’Istituto Claretianum della Pontificia Università Lateranense, ecclesiologia e liturgia presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo del quale è stata docente sino al 2015. Dal 1983 è direttrice dell’Istituto Costanza Scelfo presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum, nella quale dal 2002 dirige la Cattedra “Donna e Cristianesimo”. Già presidente della Società Italiana per la Ricerca Teologica (SIRT), è membro del direttivo della Pontificia Accademia Mariologica Internazionale (PAMI). La sua ricerca abbraccia l’ecclesiologia (e in essa la teologia del laicato e la teologia della vita religiosa), la mariologia, l’ecumenismo, la questione femminile, il rapporto tra architettura ecclesiologia e liturgia.

I suoi libri

Ha pubblicato e curato diversi volumi. La sua collaborazione a volumi e riviste assomma a più di 300 titoli. Tra i volumi propri: La Chiesa il “corpo crismato”, EDB. Bologna 2003; La casa del popolo di Dio. Modelli ecclesiologici modelli architettonici, EDB, Bologna 2006; Volti e Storie. Donne e teologia in Italia (a cura di AGNESE FORTUNA), Effata ed., Cantalupa (TO) 2009; Il sogno del Vaticano II, EDB, Bologna 2010; Virtù e vizi. Tema contrappunto e variazioni, San Paolo, Cinisello B. 2012; Le opere di misericordia. Compassione e coltivazione dell’umano, San Paolo, Cinisello B. 2012; Il giubileo e l’iniziazione cristiana, San Paolo, Cinisello B., 2015; (a cura con Serena Noceti), Le donne e la riforma della Chiesa, EDB 2017; Vi è stato detto ma io vi dico. Una rilettura dei comandamenti, San Paolo 2018.