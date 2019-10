Domani, martedì 8 ottobre, i ciclisti in gara nella Tre Valli Varesine passeranno in Varesina. Strada Chiusa.

Tre Valli in Varesina, circolazione sospesa

Varesina chiusa domani, martedì, dalle 12 per il passaggio della Tre Valli attraverso il territorio di Tradate. Il Comando di Polizia locale, su indicazioni degli organizzatori e delle Autorità di pubblica sicurezza, ha predisposto che a partire dalle ore 12 circa sarà sospesa la circolazione dei veicoli lungo tutto il tratto della ex SP 233 “Varesina” per il passaggio della gara ciclistica. Il passaggio dei ciclisti che partiranno da Saronno alle 12 è previsto tra le 12.15 e le 12.30. Subito dopo il transito della manifestazione la strada sarà riaperta.

Via Melzi aperta

In queste settimane di cantieri sulle strade, il passaggio della Tre Valli Varesine potrebbe aggravare la già complicata situazione della viabilità cittadina. Per questo per tutta la giornata di domani i lavori per la nuova rotonda di via Melzi saranno sospesi, permettendo il passaggio delle auto.

LEGGI ANCHE: Taglio degli alberi “per fare un salotto per la Tre Valli”