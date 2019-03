Laghetto in asciutta, cittadini allarmati a Corbetta. Si moltiplicano le segnalazioni sullo stato del parco comunale, per via del laghetto mai così secco.

Laghetto in asciutta, cittadini allarmati

Preoccupazione per la fauna: pesci, cigni e anatre devono fare i conti con la scarsità d’acqua. Nelle scorse settimane il sindaco Marco Ballariniaveva annunciato la rimessa in funzione delle pompe.

Si cerca una soluzione

“Purtroppo – precisa il primo cittadino – c’è poca acqua. Stiamo cercando pompe che arrivino aventi metri per trovare acqua. Per fortuna gli animali resistono”. Insomma arrivano rassicurazioni sul laghetto, quasi in secca ma sotto il controllo del Comune.