“L’Amministrazione di Uboldo chieda uno sportello di ascolto per i cittadini”: la lista Per UBOLDO – COLOMBO Sindaco chiede al Sindaco Lugi Clerici di attivarsi con la locale Stazione dei Carabinieri il servizio per la cittadina.

“In attesa che venga attuato quanto promesso in campagna elettorale, e cioè “RIPORTARE IL COMANDO DEI VIGILI URBANI AD UBOLDO”, la lista Per UBOLDO – COLOMBO Sindaco chiede al Sindaco Lugi Clerici di attivarsi con la locale Stazione dei Carabinieri per aprire uno SPORTELLO DI ASCOLTO DEL CITTADINO presso il Palazzo Comunale. Si tratterebbe di una sorta di “mini-distaccamento” della locale Stazione dei Carabinieri di via Risorgimento (peraltro piuttosto distante dal centro del paese) ospitato presso il Comune. Iniziativa già avviata, con successo, in diversi Comuni della provincia di Varese, del Milanese e non solo. Sarebbe sufficiente la presenza di un militare dell’Arma un’ora la settimana per far vedere la propria vicinanza ai cittadini e promuovere la sicurezza e la cultura della prevenzione dei reati. Sarebbe un modo anche per i Carabinieri di “uscire” dalla Caserma per incontrare la cittadinanza e raccogliere informazioni e avere così il polso della situazione su problematiche e preoccupazioni della cittadinanza. Per i cittadini sarebbe un’occasione per potersi rivolgere alle Forze dell’Ordine in modo più informale e diretto e sicuramente più comodo non dovendosi recare in via Risorgimento dove è attualmente collocata la Caserma dei carabinieri, molto distante dal paese. Sarebbe un servizio, che potrebbe essere ospitato negli uffici della Polizia Locale (oggi vuoti…), molto utile alla cittadinanza e – cosa molto cara all’Amministrazione Clerici – a costo zero. Amministrazione Clerici alla quale ricordiamo: c’è una Caserma dei Carabinieri da terminare. Pur non essendo di stretta competenza del Comune, occorre non abbassare la guardia sui lavori per il suo completamento e continuare la pressione su chi di competenza perché si arrivi alla conclusione di questa vicenda in essere da ormai oltre tre lustri… Amministrazione Clerici alla quale ricordiamo: c’è un Comando di Polizia Locale da riportare a casa così come promesso in campagna elettorale (vedi volantino de “Il Centrodestra di Uboldo – CLERICI Sindaco” – Elezioni Comunali 2019 – che al paragrafo SICUREZZA così recitava: “RIPORTARE IL COMANDO DEI VIGILI URBANI AD UBOLDO, impensabile che un paese come il nostro, di oltre 10.000 abitanti non abbia un SUO ufficio di Polizia Locale a disposizione dei cittadini uboldesi tutti i giorni e la presenza costante dei vigili sul territorio”).”