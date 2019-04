Appuntamento venerdì 12 alle 21 al Prealpi per la serata dal titolo “L’amore è più forte della violenza”.

“L’amore è più forte della violenza”

Prima le parole del capitano dei carabinieri della Compagnia di Saronno Pietro Laghezza e poi uno spettacolo di ballo della scuola Danzarte di Cislago e della Tnb Swing Band. Gli insegnamenti dell’Arma e la bellezza del ballo per sconfiggere la violenza, venerdì al teatro Prealpi, per la serata organizzata dall’associazione “Culturalmente & Musicalmente”. Un appuntamento che servirà ad approfondire e ad accendere i riflettori su un tema “caldo” come la violenza ma anche a trascorrere una serata di musica.

LEGGI ANCHE: Violenza sulle donne, Malanchini: “Regione sostiene la rete di assistenza”