L’arconatese Emilia Bottini ha raggiunto il traguardo dei cento anni: ecco i festeggiamenti ad Arconate e San Vittore.

L’arconatese Emilia Bottini e il suo importante traguardo

Bottini, arconatese classe 1919, giovedì 14 febbraio ha compiuto 100 anni. Venti tra nipoti e pronipoti l’hanno festeggiata alla casa di riposo a San Vittore Olona dov’è ospitata da circa dieci anni. Raccontano la sua personalità i nipoti, come scritto sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola: “Calorosi auguri zia Emilia per i tuoi cento anni di vita. Donna dalla forte personalità, instancabile, sempre disponibile al prossimo e ai suoi familiari. La sua saggezza e ponderazione hanno rappresentato per noi nipoti un punto di riferimento”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRI NOTIZIE.