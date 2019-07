In Valle d’Aosta, l’estate è all’insegna dell’artigianato e della creatività. Tra luglio e agosto, le strade e le piazze del centro storico di Aosta si popolano di bancarelle, stand ed esposizioni che vanno ad arricchire l’offerta turistica del capoluogo. Dalla Mostra Concorso, alla celebre Foire d’été, fino ad Atelier des Métiers e Scultura dal vivo, ecco tutti gli eventi in programma per vivere un’estate all’insegna della valorizzazione dell’artigianato tradizionale, nella celebre città circondata dalle Alpi.

Mostra concorso

Dal 20 al 28 luglio si terrà la 66° edizione della Mostra Concorso in Piazza Chanoux, la piazza principale di Aosta. Ogni anno cambia il tema principale del concorso, definito dall’amministrazione regionale, e gli artigiani, nei mesi precedenti, si cimentano su tale filo conduttore per presentare le loro opere nella tensostruttura appositamente allestita nella centrale piazza di Aosta. Turisti e appassionati possono ammirare i lavori fino a tarda sera e scoprire quanta perizia e impegno vi siano dietro ogni singolo pezzo. La novità di quest’anno è l’istituzione di un premio per un tema speciale: la realizzazione del Trofeo Mezzalama, la nota competizione internazionale di scialpinismo.

Foire d’été

Giunta ormai alla sua 51° edizione, La Foire d’été è nata come versione estiva della celebra Fiera di Sant’Orso, che si tiene ogni anno il 30 e il 31 di gennaio nel centro storico di Aosta. La Fiera estiva si svolge, quest’anno, sabato 3 agosto e vede la partecipazione di oltre 500 espositori che presentano le proprie opere in legno, pietra, ferro battuto, cuoio. Non mancano i pizzi tradizionali, gli attrezzi agricoli, i cesti in vimini, i fiori in legno colorati e molto altro: un’occasione imperdibile per visitare il centro storico di Aosta, in un giorno di grande festa all’aperto, con musica e animazioni.

Atelier des Métiers

Dall’1 al 4 agosto 2019 si terrà l’edizione estiva di Atelier des Métiers, una manifestazione dedicata alle imprese artigiane che hanno fatto della produzione artistica la loro professione, trasformando le materie prime della montagna in oggetti d’arredo dalle finiture pregiate. Da pregiati mobili realizzati in legno, a sculture abilmente intagliate, pizzi e tessuti esclusivi, fino a vetrate soffiate a mano e oggettistica in ceramica: ecco i prodotti dell’artigianato di tradizione che saranno in mostra nella celebre Piazza Chanoux di Aosta, dove appassionati e turisti potranno acquistare qualche oggetto speciale per dare un tocco originale all’arredamento della propria casa.

Scultura dal Vivo

Conclude in bellezza questa rassegna artistica in Valle d’Aosta, la kermesse Scultura dal Vivo in Piazza Roncas dal 7 al 10 agosto. I visitatori potranno assistere al processo creativo che dal pezzo di legno porta all’opera grazie alla maestria di scultori e artisti locali che, per tutta la durata dell’evento, lavoreranno in pubblico mostrando tutti i passaggi di realizzazione delle sculture.