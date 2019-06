L’Asd Boia di Pogliano scalda i motori. E si prepara per il Summer Festival

L’Asd Boia di Pogliano si prepara al Summer Festival

Si parte col <<Boia Summer Festival>>, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Il fischio d’inizio é fissato per martedì 25 giugno alle 19.30. Il contest si svolgerà all’Oratorio Maria Madre della Chiesa di Nerviano. 150 atleti coinvolti: un torneo di pallavolo che impegna 12 formazioni – fascia alta – campionato genitori.

E’ per questo evento, importante, che L’Associazione Dilettantistica il <<Boia>> di Pogliano Milanese scalda i motori e si prepara all’ouverture. Alla partenza. Allenamenti, adesione ad un obiettivo, unione e lealtà: sono i capisaldi. A cui si aggiungono sport e spirito (di squadra); condivisione e competizione (quanto basta). Allegria ed agonismo (sano): queste le altre prerogative di base nelle quali il gruppo affonda le sue radici. Storiche e geografiche. Per costruire. Il <<Boia>> é un team consolidato che fa il suo esordio sulla scena poglianese nel 2016. Si amplia e pone le fondamenta di una vera e propria Associazione: ad oggi contempla, oltre alla pallavolo, gli scacchi, il tennis, le escursioni in montagna. Da qui scaturiscono attività ed eventi (ndr giornata del 23 marzo a Santa Rita..). Rientra in quest’ottica il Summer Festival: sportività e musicalità si sovrappongono per dar vita ad un contesto di aggregazione e gioco. Karaoke, salamelle, birra, servizio cucina. In allestimento per l’occasione.

Fervono i preparativi. Tutti in pista, anzi tutti in campo. La prospettiva: la grande finale del 6 luglio.

