Riprendono le attività didattiche: ecco l’augurio dell’assessore all’istruzione di Abbiategrasso per un buon anno scolastico

L’augurio dell’assessore Eleonora Comelli

“Il primo giorno di scuola non si scorda mai…”

Oggi iniziano le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia e con l’occasione desidero, insieme all’Amministrazione Comunale, augurare a tutti i piccoli scolari il meglio per questo nuovo Anno Scolastico.

Per i più piccolini e per le loro famiglie oggi sarà un giorno memorabile, ricco di curiosità, emozioni e perché no, di qualche comprensibile difficoltà ad intraprendere un percorso nuovo, di crescita e apprendimento; una nuova avventura.

A Voi il mio pensiero e alle insegnanti un sentito ringraziamento per la loro attività e dedizione che garantiranno nell’accompagnamento quotidiano dei Vostri figli.

Per i Mezzani e i Grandi, ricomincia il percorso lasciato lo scorso Giugno; riprenderanno le attività e i laboratori propedeutici alla vostra crescita e con le vostre insegnanti e i vostri amici ritornerete a vivere i momenti di gruppo, gioco e condivisione, Imparando.

Un ringraziamento particolare quindi a tutti, dirigenze, personale scolastico e parascolastico a supporto; protagonisti essenziali del lavoro di rete e garanzia di qualità.

Buona ripresa a tutti.