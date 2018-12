L’Auser Corbetta festeggia il Natale: una mangiata in compagnia in un ristorante del centro, poi un brindisi e l’attesa lotteria per festeggiare insieme il momento più magico dell’anno.

L’Auser Corbetta al servizio della città

Presenti un’ottantina di soci sugli oltre 330 iscritti, per un’associazione che fa del volontariato, ma anche dello stare assieme, la sua “mission”. Tra le conferme, il servizio di nonni vigili, l’aiuto in casa di riposo e anche l’intrattenimento.

Momento insieme

La presidentessa Maria Belforti ha voluto riepilogare, a margine dell’evento, le tante iniziative che l’Auser locale mette in atto per i soci e per l’intera comunità.