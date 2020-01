Tre giovani feriti: è il bilancio dell’incidente avvenuto oggi all’alba a Cuggiono. L’automobile su cui viaggiavano è finita contro un ostacolo e poi si è ribaltata

I tre giovani feriti

Il sinistro è avvenuto alle 6.17 lungo via Cicogna, a Cuggiono. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri intervenuti sul posto l’automobile su cui viaggiavano tre ragazzi (uno di diciannove anni e due di venti) è finita, per cause ancora da accertare, contro un ostacolo, ribaltandosi. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre ai Carabinieri, si sono recati anche i Vigili del Fuoco, due ambulanze e un’automedica. I pompieri hanno tirato fuori i ragazzi dall’abitacolo, affidandoli poi alle cure dei soccorritori: il conducente, C.M. di 20 anni, ha riportato un trauma cranico commotivo e la frattura del femore, i due passeggeri (A.F. di 19 anni e M.A. di 20) hanno riportato un trauma cranico commotivo e varie contusioni. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Legnano e di Magenta 06:17 Cuggiono, via C. Cicogna