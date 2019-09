Lavori al depuratore di Canegrate: l’impianto si fermerà dal 23 settembre al 6 ottobre.

Lavori al depuratore di Canegrate: ecco quando

Entrano nella fase cruciale le attività di potenziamento del depuratore di Canegrate. I lavori di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, che vedono un investimento di 2 milioni e 700 mila euro, servono a potenziare l’impianto e ad adeguare alcune sezioni, per rendere i trattamenti più efficienti, con importanti vantaggi in termini ambientali. Inoltre, la nuova configurazione dell’impianto consentirà di controllare e stoccare le acque di pioggia, per intervenire sulla difficile situazione degli allagamenti che creano disagi in occasione di piogge intense. Infatti, le vasche che in precedenza erano dedicate alla sedimentazione primaria, saranno trasformate in vasche di accumulo per le acque di pioggia, eliminando anche una delle potenziali cause degli odori molesti.

In questa fase dei lavori sarà necessario fermare l’impianto per alcuni giorni. I tecnici di Gruppo CAP hanno svolto un minuzioso lavoro di programmazione delle attività che consente di ridurre al minimo i giorni di fermo dell’impianto, ma è comunque necessario far defluire nell’Olona le acque reflue in ingresso al depuratore, da lunedì 23 settembre fino al 6 ottobre. Tutte le attività programmate hanno in ogni caso ottenuto le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa. Dopo questa fase particolarmente delicata, i lavori proseguiranno fino a fine novembre. Il periodo autunnale è stato scelto appositamente per il fermo totale dell’impianto, perché durante l’estate la portata ridotta del fiume avrebbe causato maggiori disagi, mentre le prime piogge consentono di avere acque reflue meno concentrate e quindi con un minore impatto sull’ambiente fluviale.

Chi desidera restare aggiornato sulle attività, o approfondire alcuni aspetti, può inviare una mail a comunicazione.cantieri@gruppocap.it, i tecnici di Gruppo CAP sono a disposizione per rispondere a domande o dubbi dei cittadini e per fornire tutte le informazioni utili.