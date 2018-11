Lavori alle scuole, dopo le proteste degli studenti del Marcora di Inveruno e le segnalazioni di alcuni genitori degli alunni del Maggiolini di Parabiago, i tecnici di Città Metropolitana hanno fatto alcuni sopralluoghi.

Lavori alle scuole, le promesse di Città Metropolitana

I tecnici dell’ex Provincia, in questa settimana, hanno fatto alcuni sopralluoghi sia al Marcora di Inveruno sia al Maggiolini di Parabiago. Obiettivo: valutare i lavori di manutenzione da fare entro le prossime settimane. Ricordiamo che a Inveruno gli studenti avevano protestato per i continui disagi riscontrati nella loro scuola: dai bagni delle ragazze chiusi da tempo, all’ala sud dell’istituto chiusa a causa delle infiltrazioni d’acqua. Problemi di infiltrazioni e di caduta di calcinacci anche al Maggiolini di Parabiago. I presidi di entrambi gli istituti si sono attivati, insieme ai rappresentanti degli studenti, e sono riusciti a ottenere i sopralluoghi dei tecnici di Città Metropolitana. Su Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola vi spieghiamo quali lavori vrranno eseguiti.

LEGGI ANCHE: Sciopero degli studenti al Marcora di Inveruno