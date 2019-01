Al via lavori di Cap tra Vigano e Gudo: sarà istituito il senso alternato di marcia per la strada provinciale che collega i due paesi.

Lavori Cap, provinciale tra Vigano e Gudo a senso alternato

Al via martedì 22 gennaio lavori di interconnessione idraulica tra la frazione gaggianese di Vigano e il Comune di Gudo Visconti. Questo comporterà l'istituzione del senso alternato di marcia per la strada provinciale che collega i due paesi. I lavori, completamente in carico a Cap, anche su ordinanza di Città metropolitana, dureranno circa un anno. Lo rende noto il sindaco di Gudo Omar Cirulli, che afferma: "Si consiglia di uscire cinque minuti prima di casa…" Per maggiori informazioni: capholding@legalmail.it e www.cittametropolitana.mi.it.