Lavori di asfaltatura nei pressi del passaggio a livello: passaggio interdetto in alcune vie

Strade chiuse per i lavori di asfaltatura al passaggio a livello

Per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura della zona di rispetto del passaggio a livello, dalle ore 21 del 4 ottobre e fino alle ore 12 del 5 ottobre, sarà vietata la circolazione in via Galilei, nel tratto compreso tra via Pavia e via Giramo.

La ditta esecutrice dei lavori provvederà a posizionare l’apposita segnaletica.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Servizio Lavori Pubblici – telefono 02 94692344.