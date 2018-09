Inizieranno lunedì i lavori di asfaltatura in via Annoni ad Abbiategrasso

Via ai lavori di asfaltatura

Lunedì 1 ottobre avranno inizio i lavori di asfaltatura di via Annoni. In tale data, a partire dalle ore 7, la via sarà chiusa al transito dei veicoli e dei pedoni, l’accesso pedonale sarà consentito ai soli residenti ed esercenti le attività, che però rimarranno chiuse al pubblico. La fine dei lavori è prevista orientativamente per mercoledì 3 ottobre

Viabilità

Per i residenti di Via Solferino e Vicolo Cortazza sarà istituito il doppio senso di marcia e l’uscita degli autoveicoli sarà consentita esclusivamente in via XX Settembre.

I residenti di piazza Marconi e di corso XX Settembre potranno accedere alle proprie abitazioni attraverso corso Matteotti, incrocio con piazza Golgi, effettuando la svolta a destra. E’ vietato il transito degli autocarri con massa a pieno carico superiore a 35 quintali.

L’utenza sarà informata delle modifiche alla viabilità, mediante il posizionamento di opportuna segnaletica.

A fine ottobre è inoltre previsto il rifacimento del marciapiede di piazza Cavour.