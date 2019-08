Lavori di manutenzione per le vie di Ceriano Laghetto: probabili disagi.

Da oggi, martedì 27 agosto, fino a stato 31 agosto, si svolgeranno i lavori di manutenzione del manto stradale di Via Verdi e di riqualificazione dei marcipiedi di Via Carso. Si potrebbero quindi verificare dei disagi alla viabilità a causa degli interventi in corso.