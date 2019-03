Lavori in autostrada, attenzione a chiusure e disagi.

Interessate A4 e A8

Autostrade per l’Italia rende noto che per programmati lavori dovuti alla realizzazione della quarta corsia dinamica, dalla sera del 4 marzo saranno adottati diversi provvedimenti.

Sulla A4 Milano-Brescia: chi proviene da Torino ed è diretto verso Brescia/Venezia, sarà obbligatoriamente deviato sul Raccordo Viale Certosa, per due notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 05:00 di mercoledì 6 marzo e per una notte, alle 23:00 di venerdì 8 alle 06:00 di sabato 9 marzo.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sullo svincolo di Milano Viale Certosa, si dovrà percorrere il Raccordo ed invertire il senso di marcia, in direzione di Brescia/Venezia.

Chiusa Cormano

Sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Cormano, verso Milano e Venezia, per tre notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 05:00 di giovedì 7 marzo. In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli autostradali: in entrata verso Milano/Torino: percorrere la SP 35 Milano/Meda, verso Meda, proseguire sulla SP 46 verso Rho, sulla A52 Tangenziale nord di Milano e, dallo svincolo Fiera, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano ed entrare sulla A4 dalla barriera di Milano Ghisolfa, verso Milano/Torino;

in entrata verso Brescia/Venezia: percorrere la SP 35 Milano/Meda, verso Meda, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza e rientrare, sulla A4, a Sesto San Giovanni, al km 136+500 o a Monza, al km 139+000;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Torino, per una notte, dalle 21:00 di lunedì 4 alle 06:00 di martedì 5 marzo. In alternativa si consiglia di uscire a Cormano, al km 129+900 oppure immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano ed uscire a Sesto San Giovanni, di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali;

Chiuso lo svincolo Viale Certosa

Sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Venezia/Brescia: per una notte, dalle 22:00 di martedì 5 alle 05:00 di mercoledì 6 marzo; per una notte, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 05:00 di venerdì 8 marzo. In alternativa si consiglia di uscire a Cormano, al km 129+900, oppure immettersi sulla A8 Milano-Varese in direzione di Varese ed invertire il senso di marcia allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200;

-sarà chiuso il tratto Milano Viale Certosa-Sesto San Giovanni, verso Brescia e chiuso, per chi proviene dalla A8 Milano-Varese, l’allacciamento con la A4, per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 05:00 di giovedì 7 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, si dovrà invertire il senso di marcia ed immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sulla SP35 Milano/Meda verso Milano e rientrare, sulla A4 a Monza, al km 139+000, o a Sesto San Giovanni, al km 136+500, per proseguire verso Brescia oppure, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza. Chi proviene dalla A8 Milano-Varese – da Varese – dopo la deviazione obbligatoria sullo svincolo di Milano Viale Certosa, dovrà percorrere il Raccordo ed invertire il senso di marcia, verso Brescia/Venezia; Inoltre, dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 05:00 di giovedì 7 marzo, sarà chiusa l’area di servizio ‘Lambro sud’, situata all’interno del suddetto tratto;

-sarà chiuso il tratto Milano Viale Certosa-Cormano, verso Brescia e chiuso, per chi proviene dalla A8 Milano-Varese, l’allacciamento con la A4, per una notte, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 05:00 di venerdì 8 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, si dovrà invertire il senso di marcia ed immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, proseguire sulla A52 Tangenziale nord, sulla SP 35 Milano/Meda verso Milano e rientrare, sulla A4, a Cormano, per proseguire verso Brescia oppure, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza.

Chi proviene dalla A8 Milano-Varese – da Varese – dopo la deviazione obbligatoria sullo svincolo di Milano Viale Certosa, si dovrà percorrere il Raccordo ed invertire il senso di marcia, in direzione di Brescia/Venezia.

Sulla A8 Milano-Varese, chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia/Venezia, sarà obbligatoriamente deviato sul Raccordo Viale Certosa:

per una notte, dalle 22:00 di martedì 5 alle 05:00 di mercoledì 6 marzo;

per una notte, dalle 23:00 di venerdì 8 alle 06:00 di sabato 9 marzo.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sullo svincolo di Milano Viale Certosa, si dovrà percorrere il Raccordo ed invertire il senso di marcia, in direzione di Brescia/Venezia oppure entrare sulla A8 Milano-Varese verso Varese ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza.

Inoltre, sempre sulla A8, Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -sulla A8 Milano-Varese, per tre notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 05:00 di giovedì 7 marzo, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Lainate, in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli autostradali:

in entrata verso Milano: Lainate Arese, al km 7+200;

in entrata verso Varese: Legnano, al km 16+000;

-sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 05:00 di venerdì 8 marzo, per chi proviene da Chiasso, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, si dovrà uscire allo svincolo di Legnano e rientrare dallo stesso, per procedere in direzione di Milano; oppure, percorrere la A36 Pedemontana ed immettersi sulla A8 Milano-Varese.