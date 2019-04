Lavori in corso Italia ad Abbiategrasso lunedì 29 per la sostituzione di un chiusino

Strada non percorribile per lavori in corso Italia

Lunedì 29 aprile l’impresa SIA, per conto della società Capholding SpA, sostituirà il chiusino difettoso che si trova in corso Italia, all’intersezione con via San Carlo: pertanto, dalle 14 alle 17 via San Carlo non sarà percorribile, per permettere l’esecuzione dell’intervento. La circolazione in corso Italia, invece, sarà regolare.

In caso di maltempo, il lavoro sarà eseguito giovedì 2 maggio, sempre dalle 14 alle 17.