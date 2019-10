Lunedì 14 ottobre inizieranno i lavori in strada Caselle per il ripristino del cedimento della banchina stradale, in prossimità della Cascina Crivella.

Ecco le vie chiuse per i lavori in strada Caselle

Pervia dei lavori di lunedì 14 ottobre, via Verbano sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Molino II e la Cascina Crivella da lunedì 14 ottobre a venerdì 18 ottobre 2019.

Nei giorni seguenti, saranno inoltre sistemate le banchine cedute in via Cassolnovo (in prossimità del Molino dei Fratelli Bava) e in strada Chiappana (in prossimità della Cascina San Donato). Il traffico sia in via Cassolnovo sia in strada Chiappana non subirà interruzioni e resterà regolare.

Per eventuali informazioni, è possibile contattare il Servizio Lavori Pubblici del Comune al numero 02-94692344.