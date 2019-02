Continuano i lavori e i disagi lungo la Tangenziale Nord di Milano.

Lavori in Tangenziale Nord

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A52 Tangenziale Nord di Milano, per consentire programmati lavori di collegamento al nuovo tracciato della A52 previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per tre notti consecutive (dalle 22 alle 5) da lunedì 18 a giovedì 21 febbraio, per chi proviene dal R37 Raccordo Fiera di Milano, sarà chiuso l’allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza.

Pertanto, chi proviene da Rho, dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, verso Milano, dovrà proseguire sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Brescia/Venezia ed uscire allo svincolo di Cormano, al km 129+900, percorrere la SP 35 verso Meda ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione di Monza.

