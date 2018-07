Lavori stradali, la Giunta di San Vittore Olona impegnata nella costruzione di marciapiedi in via Ungaretti.

Lavori stradali: la nuova tranche di opere

Nell’ambito del vasto programma di lavori pubblici è in via di ultimazione una nuova tranche di lavori stradali che riguarda ancora una volta le periferie. Nel tratto di via Ungaretti ricompreso tra via Dante e via Verga si sta infatti realizzando un nuovo marciapiede per la sicurezza dei pedoni. La zona sorge nelle vicinanze del percorso “Olona Green Way” ed è quindi molto frequentata dai pedoni.

Il costo delle opere

Il costo delle opere ammonta 20mila euro e si tratta dei fondi non utilizzati per la modifica della viabilità in via Matteotti. La conclusione è invece prevista entro il termine dell’estate.

Il commento di Marco Zerboni

Dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Marco Zerboni: “È l’ennesima dimostrazione dell’attenzione riservata alla sicurezza pedonale ed alle periferie da parte dell’Amministrazione Comunale di cui faccio parte. Solamente quest’estate sono stati realizzati o sono in corso d’opera interventi nelle vieMarzabotto, Fornasone, Mazzini, Matteotti e XXIV maggio. In questo modo stiamo andiamo incontro alle richieste pervenuteci dalle famiglie che vi risiedono ed alle quali chiediamo solo di pazientare ancora un po’ per i disagi dovuti ai lavori, un’attesa che sarà però ampiamente ripagata ad opere ultimate”.

