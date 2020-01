Lavori stradali tra Casorezzo e Parabiago in via per Villapia: la Polizia Locale mette in allerta i guidatori.

Lavori stradali lungo la Provinciale per Villapia

Da lunedì 27 gennaio fino al 16 febbraio saranno realizzati le opere di rifacimento dell’acquedotto nel tratto iniziale della Sp 171 (via per Villapia) nel territorio di Casorezzo.

Ci sarà un senso unico alternato

Il cantiere occuperà permanentemente una delle due corsie veicolari. Il traffico sarà regolato in senso unico alternato mediante l’uso di semafori provvisori di cantiere, che funzioneranno 24 ore su 24. La Polizia Locale di Casorezzo avvisa che i lavori potranno, quindi, causare incolonnamenti nei due sensi di marcia.

I consigli

La Polizia Locale consiglia ai conducenti di veicoli, soprattutto di mezzi pesanti, di adottare percorsi alternativi fino al termine dei lavori.

