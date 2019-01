Causa intervento di manutenzione straordinaria le campane di Olgiate Olone saranno in silenzio forzato.

Le campane di Olgiate Olona vanno in vacanza

Dal 14 gennaio per venti giorni le campane della torre civica della Prepositurale antica Collegiata Santi Stefano e Lorenzo di

Olgiate Olona non suoneranno. Il silenzio forzato è causato da un intervento di manutenzione straordinaria dei motori elettrici.

In cosa consiste la manutenzione

La Ciampi srl di Colturano, ditta specializzata che cura la manutenzione del campanile della Prepositurale olgiatese da oltre mezzo secolo, rimuoverà i sei motori dalla cella campanaria e quindi nella propria officina li smonterà in ogni parte, verificando lo stato di isolamento dello statore e sostituendo i cuscinetti a sfera. Inoltre, su ogni motore sarà installato un nuovo elettrofreno di speciale costruzione: maggiorato rispetto al peso della campana servita dal motore grazie a un sistema di alimentazione in corrente continua che permette di frenare la campana in ogni tipo di posizione; tale sistema di frenatura del tipo a pressione registrabile sia garantisce una frenata adeguata alla bilanciatura della campana per evitare rimbalzi del battaglio, sia, in caso di guasti causati da fulmini o altro, blocca il motore ed evita danni ulteriori. La revisione dei sei motori e l’installazione degli elettrofreni saranno completati in officina con la verifica e il collaudo, quindi sul campanile della Prepositurale olgiatese prima con la bilanciatura e la taratura delle sei campane e poi con l’esecuzione delle nuove sonate a concerto che saranno memorizzate per essere in seguito programmate ed eseguite.

Una spesa urgente

La revisione dei motori delle campane è una delle spese valutate come urgenti da don Giulio Bernardoni, parroco della Prepositurale dal 7 ottobre 2018, e dal consiglio economico della parrocchia, come tale citata nella lettera ai fedeli in occasione della benedizione natalizia: è la generosità degli Olgiatesi, dunque, a finanziare interamente l’onerosa spesa.

L’ultimo saluto prima del restyling

Coi motori revisionati e potenziati, sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019 le campane presenti da 155 anni sul campanile torre civica della Prepositurale olgiatese saluteranno con una rinnovata sonata a concerto monsignor Mario Delpini, l’arcivescovo di Milano in Visita pastorale alle tre parrocchie della comunità pastorale San Gregorio magno.