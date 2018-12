Nuovi rintocchi a Rho.

Le campane di Rho sono tornate a casa

Lo scorso 28 giugno le campane di San Vittore sono state rimosse per rifarsi il look. Dopo il restauro effettuato e i lavori di ristrutturazione del campanile di San Vittore, questa mattina, giovedì 13 dicembre 2018, sono state messe in pose. Prima di iniziare la risalita al cielo sono state benedette. La piazza San Vittore di Rho si sta preparando quindi ai nuovi rintocchi, dopo mesi di silenzio.

