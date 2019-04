Le donne della Polizia di Stato il VIDEO è virale e commuove. Il video istituzionale è stato realizzato in occasione del 167° anniversario della fondazione, a pochi giorni dal caso della poliziotta insultata a Verona.

Un’agente della Polizia di Stato. Ma anche una donna, una mamma, una poliziotta che lascia a casa una famiglia per dedicarsi alla sicurezza di persone che nemmeno conosce. E’ questa l’essenza dell’emozionante video prodotto dalla Polizia di Stato in occasione del 167° anniversario della fondazione. Il video è ormai virale e ha suscitato grande emozione, anche in virtù degli ultimi fatti di cronaca come quello della poliziotta insultata a Verona durante il Congresso mondiale delle famiglie.