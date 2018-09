La Pro Loco Magenta e PIXEL-Archivio delle immagini del Magentino salutano i Campioni di oggi con il ricordo dei Campioni di ieri. Venerdì 28 settembre la città di Magenta ha cambiato volto grazie all’allestimento creato in vista dell Mi-To sulle due ruote. Un evento di cui Settegiorni è media partner.

Immagini storiche

“Offriamo alla città le nostre immagini per ricordare i “Trofei F.Plodari”, i circuiti in notturna sull’anello via Roma, Brocca, Cattaneo, Roma, ai quali partecipavano i Campioni al termine del Giro d’Italia.

La sera del 14 giugno 1967 e del 15 giugno 1968, Magenta accoglieva, entusiasta, Campioni del calibro di Gimondi, Adorni, Anquetil, Merckx, Motta”, dice il numero uno Pro loco, Pietro Pierrettori.

L’evento

La corsa parte da magenta mercoledì 10 ottobre: “Ospiteremo i campioni che partiranno da Magenta, in piazza Liberazione per la 99esima edizione della Milano-Torino, la più antica delle classiche in linea”, continua il presidente. E allora godetevi questa Magenta che onora il passato con uno sguardo… al domani.

