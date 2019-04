Le Origini del Jazz

Trittico Jazz a Legnano

E’ giunta al capolinea la rassegna “Le origini del jazz“. Domenica 7 aprile, alle ore 18,30, l’ultimo dei tre appuntamenti con cui, al teatro Tirinnanzi di Legnano, si sta ripercorrrendo la storia di questo incredibile genere musicale.

Ognuno degli appuntamenti, che si sono succeduti in ordine cronologico, ha fatto luce su un preciso arco temporale peculiare per il

Le Tre Serate

La prima serata “New Orleans-la città del Jazz” ha omaggiato l’omonima città, culla del genere Dixieland, primo approccio dei musicisti bianchi verso il linguaggio musicale degli strumentisti Afro americani.

“Omaggio a Benny Goodman” era l’appuntamento successivo, in omaggio al capostipite del genere Swing, tipico degli anni ’30.

L’ultima serata, domenica 7 aprile, sarà “Le Grandi Orchestre Jazz” dedicata, appunto, alle grandi composizioni di strumentisti di Glen Miller, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Count Basie, Tommy Dorsey, che spopolarono tra gli anni ’30 e ’50 a livello mondiale.

I brani molto orecchiabili e i musicisti eccelsi, Emilio Soana (tromba),Paolo Tomelleri (clarinetto), Rudy Migliardi (trombone), Carlo Bagnoli (Sax Baritono), Luciano Zandro (chitarra), Fabrizio Bernasconi (pianoforte), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Toni Arco (batteria) sapranno parlare a tutti.

Il Jazz non è un genere semplicissimo da comprendere, specialmente se non se ne conosce la storia. Ma la particolare morfologia della composizione orchestrale saprà sicuramente arrivare al cuore dei più, per essere captata, nella sua ricchezza e qualità esecutiva, dai buongustai dello spartito.

Il trittico jazz domenicale è stata una delle più azzeccate proposte Tirinnanziane, divenendo uno degli appuntamenti fissi dei pomeriggi legnanesi.

Costo Biglietti: da € 13.

Prevendita: Teatro Tirinnanzi Piazza IV Novembre Legnano ogni mercoledì, venerdì e sabato h.16,00/19,00

E presso Disco Stores Galleria Ina, Piazza San Magno 4 – Legnano tutti i giorni non festivi da lunedì a sabato

On line: www.melarido.store, www.teatrotirinnanzilegnano.it (senza costi aggiuntivi)

E su www.vivaticket.it (con piccolo costo aggiuntivo per scelta posto).

Info e prenotazioni:biglietteria@melarido.it – Telefono teatro-mobile: 331 7189086