Le scuole di Parabiago si rifanno il look. Ecco gli interventi.

Scuole di Parabiago: al via gli interventi

Le scuole sono chiuse per il periodo estivo e l’Amministrazione di Raffaele Cucchi interviene per portare avanti la manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche quest’anno, infatti, con la fine della scuola, l’assessorato ai Lavori Pubblici Dario Quieti ha avviato molteplici interventi a favore del risparmio energetico, ma anche del rinnovamento degli ambienti scolastici e dell’adeguamento alla normativa per alcuni plessi.

Le scuole interessate dagli interventi

In particolare la Giunta Cucchi sta intervenendo sulle seguenti scuole: installazione valvole termostatiche alla scuola Manzoni; imbiancatura aule scuola Rapizzi; realizzazione della nuova aula e sostituzione dei serramenti alla scuola dell’infanzia “Emanuela Setti Carraro” di via Felice Gajo; adeguamento alle norme nella scuola media San Lorenzo e anche alle medie Rancilio. A questi lavori si aggiungeranno a breve quelli per la realizzazione di una nuova sala polifunzionale presso la scuola media Rancilio di Villastanza.