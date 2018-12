Una serata speciale e divertente quella appena trascorsa al Maniero di Via Somalia.

Le Sorelle Passera a San Bernardino

Nel secondo appuntamento con la cultura targato Contrada San Bernardino, nella serata di Martedì 4 Dicembre, Gigi e Marisa Passera hanno presentato il loro libro “Generi di Conforto”. Una serata speciale e divertente quella appena trascorsa al Maniero di Via Somalia. Ad introdurre le “Sorelle Passera” è Amanda Colombo, presentatrice d’eccellenza di tutti gli eventi culturali legnanesi. Curatrici di un blog di cucina dal 2014, in questo libro, che viene da loro definito, un “solenne macello festoso”, raccontano sì delle ottime ricette ma, e soprattutto, raccontano storie di vita vissuta e aneddoti di casa Passera che si tramandano di generazione in generazione. Gigi e Marisa, come abbiamo avuto modo di capire, sono due persone vere e sincere, per loro cucinare significa dare e ricevere amore, la cucina è il “cemento” delle relazioni” e lo fanno anche in questo loro diario, dove gli ingredienti non hanno una precisa collocazione, alle volte non ci sono nemmeno, perché loro ci dicono: “l’amore non si quantifica”. Ecco che allora tra i “Tortellini delle Sorelle Passera”, cucina Fuji, la cerimonia del tè e i menù per tutte le festività perché il “cibo non ha stagione”, è nato questo format un po’ inusuale per un ricettario che oltre ai classici ingredienti e alla lavorazione di un piatto sa contenere e far prevalere le emozioni, i ricordi e i sentimenti, tutto mescolato in un grande “disordine organizzato” che sa portare in tavola il momento della convivialità.