Le star de Il Collegio a Settimo Milanese contro il bullismo.

Appuntamento a Settimo

Parte giovedì 28 febbraio dal Centro Settimo a Settimo Milanese il progetto “Stop al Bullismo”, tour educativo e formativo nei centri commerciali di tutta Italia, dedicato ai giovani e alle famiglie, organizzato da CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare che si occupa anche della gestione di numerosi centri commerciali.

Le star de Il Collegio contro il bullismo

Parteciperanno, oltre a docenti, genitori e ragazzi delle scuole elementari e medie, anche i testimonial Brunella Cacciuni, Federico Mancosu e Caterina Cantori, del gruppo di House of Talent, molto noti agli adolescenti per la loro partecipazione a un talent show da alcuni anni in onda sulle reti Rai, e la partecipazione speciale della giovanissima youtuber Giulia Zoccali.

L’obiettivo

L’obiettivo di “Stop al Bullismo” è, da un lato, generare un’occasione di confronto con i ragazzi per bloccare sul nascere il fenomeno del bullismo e, dall’altro, formare gli adulti per renderli più consapevoli nel riconoscere questi episodi, grazie anche alla testimonianza degli psicologi e psicoterapeuti Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani, massimi esperti in Italia nell’ambito della psicologia dello sviluppo e del metodo dell’Educazione Emotiva. Il Tour attraverserà tutta l’ Italia, da febbraio a giugno, incontrando i giovani e le loro famiglie proprio nei Centri Commerciali, che rappresentano per i ragazzi luoghi di aggregazione e socializzazione.

Il programma

Ore 10:00 arrivo delle scuole al Centro Commerciale e presentazione degli ospiti. A seguire incontro tra psicologi e alunni delle scuole.

Ore 14:30 incontro tra psicologi e adulti – su prenotazione attraverso la pagina Facebook del Tour Stop al Bullismo (link)

Ore 16:30: House of Talent – talk show sul tema e interazione con i fan, racconti, domande e opinioni dei presenti, moderati dal giovane attore e influencer Matteo Altieri. Contemporaneamente, genitori e insegnanti saranno coinvolti in un dibattito a loro dedicato con gli esperti Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani.

La giornata verrà condivisa sui canali Instagram e Facebook dell’iniziativa, raggiungibili attraverso i seguenti Link:

Instagram: https://www.instagram.com/tour_stopalbullismo/

Facebook: https://www.facebook.com/stopalbullismotour/