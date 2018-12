Lega come Babbo Natale: porta i panettoni in rsa. Anche quest’anno la sezione corbettese del partito di Salvini ha fatto tappa alla don Felice Cozzi per omaggiare gli anziani ospiti.

Lega come Babbo Natale

Domenica 16 la squadra capitanata dal segretario Annamaria Noè e dal capogruppo Riccardo Grittini ha portato panettone e un dono ai nonni.