Il M5S Legnano aderisce alla campagna “giocattoli in movimento” , promossa in tutta Italia dai 5 Stelle. L’obiettivo è permettere ai bambini di socializzare e comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi e libri.

Giocattoli in movimento: appuntamento il 5 gennaio

L’evento si svolgerà domenica 5 gennaio in corso Garibaldi, fronte Gobbi Caffè, dalle 10 alle 17. Ogni bambino potrà portare due o più giocattoli e/o libri usati prendendone uno in cambio: unico requisito necessario è quello che tutto deve essere in un buono stato di conservazione.

I giochi saranno donati

Alla fine della giornata i giocattoli e i libri che resteranno al banchetto verranno donati a strutture che lavorano con l’infanzia come reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e asili pubblici in modo da poter portare nuovi sorrisi anche a bambini che non si conoscono.

