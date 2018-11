Il Movimento 5 Stelle organizza una serata su Legnano e i legnanesi durante la guerra. Appuntamento questa sera a Palazzo Leone da Perego.

Legnano nella Grande Guerra, l’incontro a Palazzo Leone da Perego

Questa sera, 8 novembre 2018, alle 21:30 a Palazzo Leone da Perego ci sarà una manifestazione di carattere divulgativo, organizzata dal Movimento 5 Stelle dal titolo “Legnano nella Grande Guerra”. Tema centrale della serata sarà il ricordo della prima guerra mondiale, nel centesimo anniversario dalla sua fine. Il conflitto verrà rivissuto non da un generale punto di vista nazionale, ma focalizzando l’attenzione su ciò che la guerra fu per Legnano e ed i legnanesi. E’ previsto uno story-telling tramite cui si illustrerà quanto avvenne in quegli anni in città. Ovviamente non mancheranno riferimenti alle grandi problematiche nazionali che a Legnano, come altrove, furono sentite. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini.

LEGGI ANCHE: Ingente sequestro di hashish e marijuana a Legnano