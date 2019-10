Mercoledì 9 ottobre Legnarello in visita alla scuola dell’infanzia Santi Magi

La contrada Legnarello ha ripreso con le attività sociali per far conoscere la realtà del Palio anche al di fuori del maniero.

Questa mattina, mercoledì 9 ottobre, i ragazzi della Contrada giallorossa sono sbarcati sull’isola del “Palio”. In collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Santi Magi, i giovani di via Dante hanno contribuito a rendere speciale la caccia al tesoro organizzata dalle insegnanti, facendo superare ai bambini delle prove da veri cavalieri per raggiungere il tesoro nascosto. Una mattinata goliardica sia per i piccini che per i grandi.