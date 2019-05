Le celebrazioni per i 500 anni di leonardo cominciano… in biblioteca. In questo anno di celebrazioni dedicate a Leonardo, Magenta onora il Genio toscano una mostra dal titolo: “Le tre rane di Leonardo: tra arte e cucina”, visitabile da venerdì 17 a venerdì 31 maggio 2019 nella Biblioteca di Magenta in via Fornaroli.

Un evento tra i libri

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative celebrative che l’Amministrazione ha già in programma e nella campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura, “Il maggio dei libri”. La campagna si avvale, oltre che della collaborazione di partner istituzionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Unione delle Province d’Italia, Associazione Nazionale Comuni Italiani), di tutti i soggetti strategici impegnati nella promozione della lettura (Associazione Italiana Editori, Associazione Librai Italiani, Associazione Italiana Biblioteche) e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

Leonardo: tra arte e cucina… in biblioteca

La mostra mette in rilievo l’aspetto poco conosciuto di Leonardo: il suo amore per la cucina. Tra le tante invenzioni del Genio, Aquarosa è una delle più originali. Si tratta di una bevanda afrodisiaca la cui ricetta è contenuta nel Codice Atlantico conservato a Milano nella Biblioteca ambrosiana: prevede l’uso di estratto di rosa, zucchero limone e poco alcool. All’inaugurazione, venerdì 17, presente anche il sindaco, Chiara Calati. Simona Gelmetti, storica dell’arte e guida turistica di Milano, ha dato il suo contributo su Leonardo artista. La mostra è visitabile durante gli orari di a apertura della Biblioteca (Lunedì e sabato dalle 9 alle 14, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19).