“L’eredità”, Paola Nebuloni di Canegrate tra i concorrenti del famoso programma.

“L’eredità”, canegratese fino alla sfida finale

Il suo volto è apparso in tv, entrando in migliaia di casa. E’ stato quello di Paola Nebuloni, nota a Canegrate e zona per il suo impegno nel mondo della scuola e del volontariato oltre ad aver ricoperto la carica di consigliere comunale di Canegrate in passato. Lei ieri sera, domenica 17 febbraio 2019, uno dei concorrenti del noto programma tv Rai condotto da Flavio Insinna. In tantissimi hanno fatto il tifo per lei. Nebuloni è arrivata alla sfida finale, ad avere la meglio è però stato l’avversario che si è aggiudicato il titolo di campione.

Per la canegratese un’esperienza decisamente positiva e…da rifare.

