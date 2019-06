L’estate entra nel vivo: sono aperte le iscrizioni per l’Oratorio Estivo

L’estate entra nel vivo: Pogliano organizza l’Oratorio Estivo

E’ tempo di vacanze. E con l’estate alle porte si preannunciano anche le chiusure delle scuole. Saranno molti i ragazzi e le ragazze che a breve termineranno le lezioni. E per loro (la gran parte) quella di venerdì 7 giugno sarà l’ultima campanella: a segnare la chiusura dell’anno scolastico 2018-2019.

A questo scopo il paese di Pogliano, come consuetudine ormai assodata del periodo, si organizza in merito: l’Oratorio San Luigi (e Santa Rita-frazione Bettolino), in collaborazione con tutti i volontari impegnati nel progetto, allestisce l’estate. Sul territorio. Scopo: convogliare, coinvolgere, considerare i giovani, nell’ottica di un progetto di più ampio respiro. Un programma che contempli fede, gioco, regole. Colga e a-accolga la relazione. Tra gli uomini. E tra gli uomini e Dio. A portata di tutti. Il luogo: l’Oratorio. Il proposito: ludico-sociale-ricreativo. Questi sono i contesti e i valori. La partenza che colora una stagione.

Di seguito alcune date: l’Estivo inizierà lunedì 10 giugno. Le iscrizioni si raccolgono al bar del San Luigi (dal 3 giugno; ore 16-18). L’idea quest’anno si svilupperà con la seguente formula: tre settimane a Pogliano Milanese, due nel complesso della parrocchia di Santa Rita.

Riportiamo alcune informazioni pratiche sull’orario giornaliero. Apertura cancelli: alle 7,30 (fino alle 9). La pausa pranzo é organizzata dalle 12 alle 13,30 (per chi ne avesse necessità é prevista la possibilità di mangiare sul posto: menù cucinato dalle volontarie/i. Costo di un buono pasto 4 euro). Novità: quest’anno ci si potrà soffermare nelle fasce orarie del ristoro consumando uno spuntino al sacco, alternativa semplice plausibile ed economica rispetto alla mensa. Comunque si rientra alle 13,30 (fino alle 14,30). I cancelli si spalancheranno alle 17,30 per segnalare la fine della giornata.

La mattinata sarà dedita ai laboratori: musica, cucina, colori…. Il pomeriggio lascia spazio al contest ludico. Merenda, svago. Preghiera.

Un giorno é riservato alle gite (Bioparco, Piani di Bobbio, Rocca di Angera, la tradizionale Ondaland, Leolandia): il giovedì. Un altro alla piscina. Oplà. Parco acquatico: dalla prima alla quarta elementare il martedì pomeriggio. Dalla quinta alla terza media il venerdì (pomeriggio). Ritrovo 13,30 in Oratorio. Chi desidera prender parte a queste (e varie) attività deve segnalarlo all’atto dell’iscrizione a inizio settimana. Comunque in entrambi i casi gli addetti ai lavori rassicurano: i cancelli resteranno aperti. A conferma della disponibilità ad accogliere. Per chi non intendesse, a vario titolo, partecipare agli eventi sopra citati la possibilità di frequentare non risulta compromessa.

E’ attivo il servizio navetta. Per necessità reali. Partenza: 7,45 dalla piazza della chiesa di Bettolino.

A ogni bambino verrà distribuito un cappellino col colore della squadra (per i giochi di gruppo) e una maglietta (pre-iscrizione 10 euro; poi per la prima settimana, nel dettaglio, registrarsi dal 3 al 7 giugno 16-18 c.a. e 11 giugno 7,30-9 a Pogliano – 15 euro). Per queste ed ulteriori rivolgersi nella segreteria oratoriana.

<<Che sia una bella storia!>>. Questa la frase d’esordio dell’estate 2019 negli Oratori del paese.

