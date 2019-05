Lezione antiaggressione all’istituto Torno di Castano Primo insieme alla Polizia locale e alla Cooperativa Albatros.

Lezione antiaggressione: il progetto

Si è svolto mercoledì 8 maggio 2019, all’interno dell’Istituto Superiore Torno di Castano Primo, uno stage di antiaggressione femminile, tenuto da un poliziotto locale ed istruttore di difesa personale, tiro e tecniche operative del Comando Castanese in collaborazione con la Cooperativa Sociale Albatros. Il percorso è inserito in un progetto più ampio di promozione del Benessere denominato Reload che vede Albatros come capofila di 42 partner tra associazioni, aziende sociali, scuole, cooperative sociali.

Lo stage

Lo stage ha visto la partecipazione di circa 70 alunne frequentanti le classi 1°, 2°, 3° e 4° superiore. Le ragazze, suddivise in due gruppi, hanno partecipato ad una lezione di due ore, interagendo con l’istruttore di difesa personale che in collaborazione con Silvia Monticelli referente per l’area violenza di genere della cooperativa sociale, hanno affrontato varie tematiche, partendo dall’analisi di contesto e di prevenzione per poi passare a consigli utili per le giovani adolescenti, senza tralasciare componenti psicologiche e gestione dello stress.

La prova pratica

Le ragazze hanno poi potuto testare praticamente, seguite dai due formatori, alcune tecniche di elusione da presa e qualche nozione base di difesa personale, nonché simulare scenari di vita comune con soluzioni concrete. Nel corso dell’attività formativa sono state incoraggiate ad essere più attente nell’osservazione e quindi nella prevenzione di possibili situazioni di pericolo.

Le parole dalla Polizia locale

“Le alunne del Torno hanno dimostrato entusiasmo e partecipazione al workshop. E’ importante infondere nozioni sulla sicurezza, dare consigli utili ed avvicinare i giovani alle Istituzioni, alle forze di polizia ed a tutti quegli organi che possono essere di supporto ed aiuto in caso di necessità. Aver potuto fugare loro qualche dubbio o incertezza è il primo passo per aumentare anche la fiducia in se stesse”.