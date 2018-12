Fc Parabiago: una sotria lunga 75 anni. Si è svolta giovedì 13 dicembre 2018 la festa celebrativa per il 75° anniversario della società calcistica di Parabiago.



Fc Parabiago: il libro

Alle 18.30 la sala verde di Villa Corvini era un agglomerato di passione calcistica, con più generazioni presenti ad onorare una squadra che è un cult nella storia dello sport italiano. Con l’orgoglio di chi conosce e incarna una storia che ha segnato quella di un’intera comunità, gli esponenti del Club hanno realizzato per questo importante anniversario un libro celebrativo dal titolo “75 anni di Cuore Granata”, pensato per essere distribuito gratuitamente agli oltre 400 tesserati della società.

I giovani e lo sport

La serata è stata un momento di riflessione sull’importanza della squadra nel tessuto sociale locale, e a a riprova di questo è stata molto emotiva la presenza del sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi. “Il più grande vanto – ha detto – è la capacità del Club di porsi ai giovani come strumento di educazione civica”. Proprio ai giovani difatti è stato principalmente indirizzato lo spirito dell’anniversario. Lo hanno specificato più volte anche il presidente del Club Stefano Tunesi e il curatore del volume Massimiliano Anticoli prima di introdurre il giornalista Luca Di Falco, che ha raccontato la genesi del libro e la scelta di utilizzare un linguaggio scorrevole e un piglio narrativo.

La premiazione di Moroni

Un momento molto emozionante si è avuto durante la premiazione del pilastro della squadra Antonio Moroni, che in ben 42 anni nella società calcistica ha ricoperto ogni ruolo. E sul palco per un breve saluto anche il delegato della Federazione Italiana Gioco Calcio Fiorello Massarotto, che ha letto un messaggio inviato per l’occasione dal presidente della lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. La serata si è chiusa con un brindisi ad augurarsi ancora tanti e tanti anni di “orgoglio granata”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE.