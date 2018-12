E’ iniziata ieri, giovedì 13 dicembre 2018, la distribuzione cinematografica del film “Libera” all’interno del circuito “Europa cinemas”. Fino a sabato 15 dicembre il film verrà proiettato dalle 10.30 alla “Sala Ratti” in corso Magenta 9 a Legnano. Il regista Luciano Silighini Garagnani ha effettuato le riprese quasi interamente lungo il Ticino nei pressi di Vizzola per poi spostarsi a Schiranna,Milano e Saronno.

“Libera” arriva sui grandi schermi

La storia narra le vicende di un gruppo di ragazzi durante una vacanza estiva dove tra amori controversi e nuove passioni svelano il vero senso di libertà presente in ognuno di noi. Protagoniste della pellicola Gloria Zona,Nicole Belloni e la saronnese Francesca La Gala oltre a Giulia Sala,Maria Marcinkute, Elisa Narducci e la coppia Paolo Riva e Nunzia Raia protagonisti dello spin-off “I Bassani” una web serie che come “Libera” vede il locale saronnese “Coffee place” di Giuseppe Tedeschi come main location. Nel cast Roberta Nicosia volto noto de “I Pantellas”,Daniel Renner e volti del Saronnese Ivan Brusa di Lomazzo,Simone Bacuzzi di Cogliate e Luca Maggio di Saronno oltre a Gabriele Roth come sempre addetto alle foto di scena.

