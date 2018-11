“Liberi dall’amianto”, martedì 6 novembre ci sarà un presidio di Cgil, Cisl e Uil Lombardia in prefettura.

“Liberi dall’amianto” è lo slogan del presidio

Martedì 6 novembre ci sarà un presidio davanti alla Prefettura di Milano, organizzato da Cgil, Cisl e Uil Lombardia dalle ore 10. Slogan dell’iniziativa è “Liberi dall’amianto”, con riferimento all’obiettivo di sostenere le richieste e le proposte dei sindacati relative all’emergenza amianto. In particolare si vuole promuovere la richiesta di prevedere nella finanziaria lo stanziamento di fondi per l’emergenza amianto. Il presidio inizierà alle 10 ed il suo termine è previsto per le 12.30.

Risposte insufficienti

L’emergenza amianto è un tema che vede la costante attenzione di Cgil, Cisl e Uil Lombardia. I sindacati, infatti, hanno elaborato piattaforme sia per il confronto con il livello istituzionale nazionale, sia con Regione Lombardia. In particolare si sono rivolti agli assessorati Welfare e Ambiente, a cui da tempo hanno inviato un documento di richieste e proposte. Tuttavia ritengono che le risposte ottenute sino ad oggi siano insufficienti.

LEGGI ANCHE: Oliva al Congresso CGIL: “Avanti con l’unità confederale”