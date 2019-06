Liceo musicale, arriva il 18esimo iscritto: svolta vicina? I tempi sono totalmente dilatati rispetto a quelli previsti dalle normative scoalstiche, ma i genitori sembrano ottimisti. Un’ulteriore disponibilità fa salire il numero complessivo dei potenziali allievi a 18.

Liceo musicale, arriva il 18esimo iscritto: svolta vicina?

“La Direzione Scolastica dispone di tutti i dettagli in merito a ogni singolo potenziale allievo che ha offerto disponibilità in aggiunta ai 10 già giudicati idonei dalla scuola stessa – fa sapere il comitato -. Oltre a quelli avuti nel week end, domani vi saranno ulteriori contatti a vario livello e confidiamo a questo punto che la Direzione Scolastica non abbia più esitazione nel richiedere una deroga al Ministero che, tramite il Sindaco di Magenta, ci ha confermato sua disponibilità a valutare quanto necessario dentro la logica di specifici tecnicismi atti a governare situazioni fuori dell’ordinario come tipicamente si inquadra quella del liceo musicale di Magenta. E’ ragionevole ritenere che sin dall’inizio di questa settimana la situazione dovrebbe evolvere rapidamente ed in modo definitivo, tenuto anche conto dei tempi di calendario”.

tutto nelle mani della dirigente

Ottimismo da parte del comitato genitori, ora però tocca alla dirigente Donata Barbaglia chiarire inequivocabilmente la sua posizione: fino a qualche giorno fa, infatti, non era intenzionata ad inviare l’istanza, procedura non di prassi.