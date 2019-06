Liceo musicale, arriva la 19esima aspirante allieva. Lo fa sapere il comitato genitori che si aggrappa alle ultime speranze per far sì che a settembre la prima del liceo musicale parta. Ma resta fermo il no della dirigente, secondo cui ormai è troppo tardi per invertire l’iter burocratico.

Liceo musicale, ecco la 19esima allieva

Mentre la politica bisticcia, i genitori aspettano una risposta definitiva. 19 aspiranti allievi. Ricordiamo che in caso di classe con disabile – come lo è per la potenziale prima del musicale del Quasimodo – il numero massimo di allievi è di 20.

Decisione imminente

E’ attesa ad ore la decisione definitiva di ministero e Ufficio scolastico regionale, ma i genitori lasciano intendere di essere pronti a qualsiasi azione possibile per far sì che la prima si formi.

