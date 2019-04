Liceo musicale, flash mob per trovare iscritti. il comitato dei genitori del liceo Quasimodo non si arrende. Dopo aver incontrato la Sindaco Chiara Calati ed il Vice Sindaco Simone Gelli di Magenta, il Comitato Genitori pro formazione classe Prima del Liceo Musicale di Magenta ha ottenuto l’attenzione dei Conservatori di Milano e Novara coi quali sta avendo contatti. L’entusiasmo dei genitori sembra però smorzato dalla scuola, secondo cui non ci sono opportunità concrete di formare la classe prima a settembre.

Liceo musicale, incontro all’Ufficio scolastico regionale

“E’ stato inoltre fissato un appuntamento l’11 aprile con la Direzione dell’USR-Ufficio Scolastico Regionale, competente per la materia in discussione. Il Comitato ha inoltre promosso una serie di riunioni che hanno favorito incontri anche con allievi potenziali della nuova classe prima e che sono stati temporaneamente dirottati verso altri licei registrando ampia disponibilità a ritrovare nel Liceo Quasimodo di Magenta il punto di riferimento per i propri figli”, precisano i genitori.

Flash mob ad Abbiategrasso

“Si sta inoltre attivando sul territorio intercettando tutte quelle realtà sensibili alla musica dimostrando il valore aggiunto che questo Liceo musicale, che ha già brillato in concorsi anche a livello internazionale, può dare. Gli allievi del Musicale Quasimodo hanno nel contempo organizzato un flash mob di sensibilizzazione per venerdì 5 aprile in piazza Marconi ad Abbiategrasso alle ore 18.15 nel corso del quale faranno valere le ragioni di una continuità che non deve e non può andare dispersa”.